Intérieur/extérieur – Transformer son balcon en potager incite à être imaginatif Légumes, fruits et arbustes poussent volontiers dans les espaces extérieurs. Mélanger les cultures apporte esthétique et biodiversité. Conseils pour démarrer. Rebecca Mosimann

Le potager n’a pas besoin de jardin pour naître. Quelques pots bien placés sur un balcon permettront aux citadins de déguster herbes et légumes cultivés maison. Getty Images/iStockphoto

Dès la fin du confinement les jardineries ont été prises d’assaut. Rester cloîtré chez soi a réveillé de multiples envies: cuisiner comme mettre les mains dans la terre et tenter de faire pousser ses propres fruits et légumes. Pour tous ceux qui n’ont pas la chance d’avoir un jardin, reste l’alternative du balcon qui offre un terrain de jeu aussi fertile qu’imaginatif si l’on est prêt à exploiter ses moindres recoins. Même si la saison est déjà bien avancée, il est encore temps pour les débutants de filer se procurer quelques plantons et transformer leur petit ou grand espace extérieur en havre de la biodiversité en mélangeant les espèces. «Les légumes et les fruits vont mûrir plus longtemps sur un balcon grâce au réchauffement de la façade qui conserve la chaleur, explique Corinne Authouart, conseillère en environnement et spécialiste Nature en ville. L’année dernière, j’ai même récolté des aubergines jusqu’à mi-novembre.» S’initier au potager urbain requiert de la persévérance, reconnaissent tous les experts. «Surtout privilégier des plantes qu’on aime bien. Et se faire plaisir, confiance, apprendre et recommencer si nécessaire car il n’existe aucune recette magique», poursuit Corinne Authouart.

Que planter?

Le choix de légumes et de fruits s’affinera selon les goûts de chacun et quelques contraintes techniques. Isabelle Gendre, horticultrice et chroniqueuse depuis 12ans pour l’émission radio «Monsieur Jardinier» sur La Première, préconise de commencer par des cultures courtes: «Celles qui poussent rapidement et ne prennent pas trop de place dans les bacs ou les pots. L’idée est de se dépanner lorsqu’on est en cuisine et de faire connaître la pousse des légumes et des petits fruits auprès des enfants.» Dans ce sens, elle propose les tomates cerises et autres, la salade à tondre, la roquette ou encore les radis. Avec le réchauffement climatique actuel, les poivrons et piments poussent aussi bien sous nos latitudes. Autres variétés intéressantes: aubergines et courgettes. Mais attention, ces dernières deviennent très grandes et ont besoin de beaucoup de place. Pour optimiser l’espace au maximum, les haricots grimpants sont une bonne alternative. «Ils ombragent et ornent les barrières sans faire de dégâts sur les infrastructures. Ils disparaissent en hiver et la récolte est non négligeable», note la spécialiste.

Les herbes aromatiques restent, elles, toujours une valeur sûre: basilic, ciboulette, origan, persil, livèche (mi-ombre) ou encore thym et romarin (plein soleil). Corinne Authouart apprécie les espèces vivaces comme la ciboule, «à la tige creuse au milieu et au goût de ciboulette mais plus doux. Quand elle fleurit elle attire les insectes. J’aime avoir une plante inhabituelle qui épate les visiteurs.»

Côté fruits, fraises, framboises, myrtilles poussent facilement. Et il existe même des arbres fruitiers en colonne, nanifiés et spécialement conçus pour les balcons: «Des pommiers, pêchers et même des kiwis de la taille d’un pouce qui peuvent orner un mur ou une palissade», précise Isabelle Gendre. Dans un esprit permacole (lire l’encadré), la tendance actuelle est au compagnonnage des légumes en les mélangeant avec des fruits et des fleurs. «Ces dernières attirent les abeilles et les butineuses iront aussi féconder les tomates», ajoute la spécialiste. Sans compter que ces associations favorisent la biodiversité.

Quels pots?

Avant de disposer ses contenants, il est important de vérifier l’exposition du balcon. Privilégier le sud pour les essences qui ne craignent pas le plein soleil, sinon l’est et l’ouest pour celles qui ont besoin d’ombre. Autre conseil d’Isabelle Gendre: «Le choix des pots et bacs s’effectue selon la place à disposition. Ne pas oublier non plus que la charge pour une terrasse est de 200kg au m².» Et de poursuivre: «En dessous d’un pot de 30cm de diamètre, les cultures sont plus difficiles. Pour les grands bacs, un drainage sera essentiel. Mettre une pierre au fond afin d’obstruer le trou, puis verser des billes d’argile expansée, une toile et enfin de la terre.» Ne pas oublier de mettre des soucoupes pour récolter l’excédent d’eau.

Quel arrosage?

C’est la question la plus complexe de tout apprenti jardinier. Même chez les experts. «Il faut compter sept ans pour qu’un horticulteur sache arroser correctement», estime Isabelle Gendre, qui livre une astuce facile à appliquer: «Gratter la surface de la terre sur une profondeur d’environ 2cm. Si elle est bien mouillée, attendre avant de redonner de l’eau. Les plantes doivent s’habituer à aller la chercher en profondeur. Le bon équilibre est de ne pas les laisser mourir de soif et d’augmenter petit à petit les quantités au fur et à mesure que les plantes grandissent.» Le soir reste le meilleur moment de la journée, surtout après de grosses chaleurs, de manière à ce que la plante puisse profiter de la fraîcheur de la nuit toute la journée qui suit. «Éviter également d’arroser sur les feuilles lorsqu’il y a du soleil car cela risque de les brûler.» Selon elle, 90% des problèmes sont liés à un excès d’eau. «Le jardinage est une école en soi. Cela implique qu’il faut aussi accepter les échecs», conclut-elle.