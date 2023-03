Portrait de Marie-Hélène Lafon – Transfuge sociale? Oui, mais sans la honte Chez les siens, l’intime reste secret, mais la fille de paysans en fait fièrement la chair de ses romans. Jacques Poget

L’écrivaine Marie-Hélène Lafon. CELLA FLORIAN

Elle pose pour la photo; le tapotement de sa bottine rouge traduit discrètement malaise et impatience, mais elle sourit: c’est le jeu de la tournée d’accompagnement de son livre. À la Bibliothèque sonore de Lausanne, le public fut proche et passionné. Et Marie-Hélène Lafon retrouva la sensation d’il y a vingt ans: «En 2001, je publie mon premier livre et découvre que j’aime infiniment l’accompagner en librairie, en médiathèque.» Contraste absolu avec son lot habituel, «la haute solitude – comme on dit «haute montagne» – du chantier de l’écriture.»