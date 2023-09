Transition énergétique – Chavornay est prête pour le chauffage à bois… 32 ans après! La Commune l’avait rêvée en 1991 et même anticipée. Une chaudière à bois devrait équiper son principal site scolaire, pour 1 million de francs. Fabien Lapierre

Les sept bâtiments du site scolaire du Verneret, à Chavornay, sont actuellement reliés à un chauffage à gaz qui ne parvient plus à produire suffisamment de chaleur par grand froid. CHRISTIAN BRUN/24 HEURES

Un vieux souhait est en passe de devenir réalité à Chavornay. La Commune nord-vaudoise veut équiper le site scolaire du Verneret d’un chauffage à distance à bois. Une source d’énergie qui avait été sérieusement étudiée dès sa création, en 1991, avant que le gaz ne lui soit préféré. L’alternative était à ce point sérieuse qu’un silo à bois et un local pour des vérins, servant à acheminer la matière, furent tout de même construits.

«La Commune a attendu d’avoir les ressources pour le faire, car la somme à investir est conséquente», commente Océane Auzepy-Renard, la municipale en charge du dossier, soucieuse d’une moindre consommation. Elle rappelle que la transition énergétique des bâtiments scolaires a commencé par la réalisation de six forages géothermiques au collège de la Cité, dont les quelque 220 panneaux photovoltaïques achèvent d’être posés.

Le jeudi 21 septembre, la Municipalité sollicitera donc un crédit d’un peu plus d’un million de francs pour remplacer les deux vieilles chaudières à gaz, fournissant 345 kW. Elles ne parviennent plus à produire suffisamment de chaleur par grand froid.

Combo bois-gaz

Chavornay s’offrirait une chaudière à bois de 400 kW brûlant des plaquettes de bois. Une source d’énergie en circuit court issue des forêts communales et régionales. Elle serait secondée par une chaudière à gaz de 500 kW, à même de fournir la puissance nécessaire (selon un ratio 80% de bois et 20% de gaz) lors des pics de consommation hivernaux, mais aussi l’été par faible demande et pour prendre le relais en cas de maintenance ou de panne.

Une extension est prévue sur le site scolaire du Verneret pour porter sa capacité de 1044 à 1160 élèves. CHRISTIAN BRUN/24 HEURES

À noter qu’un important travail d’optimisation a été mené l’hiver dernier sur l’installation actuelle, faisant baisser d’environ un tiers sa consommation. Quant à l’économie potentielle offerte par le futur équipement, elle dépasserait les 40’000 francs annuels par rapport à un équivalent tout gaz.

Extension sur pilotis

Le site du Verneret forme un ensemble de 7 bâtiments – tous raccordés à la centrale de chauffage à distance en 2021 – appelé à s’étendre à l’horizon 2026. Il accueille aujourd’hui 1044 élèves dans 31 classes, allant de la 5e à la 11e, dont plusieurs Portakabin. Sauf qu’un récent rapport d’expertise évalue le nombre d’élèves à 1160 d’ici à la fin de la décennie.

Chavornay estime que la construction de 12 nouvelles classes, dont deux pour les activités créatives, s’impose. Il faudra pour cela que le Conseil communal valide un crédit d’étude de 577’000 francs. Le nouveau bâtiment comprendrait également des espaces pour les professeurs, la direction et les psychologues ainsi qu’un réfectoire complémentaire, le tout monté sur pilotis pour créer une cour abritée.

Fabien Lapierre est journaliste à 24 heures depuis 2022, pour la rubrique Vaud & Régions. Basé à Yverdon, il couvre principalement l'actualité du Nord vaudois. Diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille en 2010, il a travaillé pour la télévision, derrière et devant la caméra. Plus d'infos @fabienlapierre

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.