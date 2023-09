Transition énergétique – Une famille paysanne éclaire et chauffe la région au fumier Agriculteur à Saint-George, le député PLR Philippe Germain a construit une installation au biogaz qui fournit électricité et chaleur à 320 ménages. Yves Merz

Philippe Germain et son fils Cédric devant les digesteurs de leur installation au biogaz à Saint-George. Christian Brun

«Aujourd’hui, on est content, ça fonctionne bien, mais quelle épopée pour concrétiser ce projet.» À quatre jours de l’inauguration de son installation au biogaz, ce vendredi en présence du conseiller d’État Vassilis Venizelos, Philippe Germain se souvient qu’on le prenait pour un farfelu quand il a lancé l’idée de chauffer et d’éclairer la région grâce au fumier, en 2012. Mais l’enthousiasme et la persévérance de toute la famille ont permis d’aller au bout de l’aventure. Dans le pays, il n’y a qu’une poignée d’installations de ce genre. Le député PLR compte donc parmi les pionniers.