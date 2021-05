Transport ferroviaire – Les CFF musclent leur offre entre l’arc lémanique et le Valais La compagnie nationale de chemins de fer a présenté vendredi les grandes lignes de son horaire 2022. Les voyageurs bénéficieront d’un trafic régional renforcé et de davantage de liaisons sur les grandes lignes.

L’Office fédéral des transports met l’horaire 2022 en consultation dès mercredi prochain et jusqu’au 13 juin. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Les Suisses pourront se rendre en train de nuit à Amsterdam, aux Pays-Bas, dès 2022. D’autres améliorations sont prévues dans le nouvel horaire CFF, comme une liaison plus rapide vers Munich. Au niveau régional, il y aura plus de trains duplex sur la ligne du Simplon.

Une vingtaine de liaisons quotidiennes seront assurées par des trains duplex sur cette ligne entre Lausanne et Brigue (VS), contre une douzaine actuellement. Ces rames permettent d’augmenter la capacité en places assises jusqu’à 30% par rapport aux trains standards, indiquent les CFF vendredi dans un communiqué. En outre, la liaison RegioExpress entre Saint-Maurice (VS) et Annemasse (F) sera prolongée à l’heure de pointe jusqu’à Sion.

Sur Vaud, les voyageurs entre la vallée de Joux et Lausanne pourront profiter de liaisons directes toutes les heures. De plus, le RER Vaud disposera de trois nouvelles rames duplex, au lieu d’une maintenant, sur les lignes S1 et S5, précisent les CFF. Et dans le canton de Fribourg, la ligne Romont-Fribourg reprendra du service et sera prolongée jusqu’à Neuchâtel et Anet/Ins (BE), permettant ainsi aux voyageurs entre Romont et Neuchâtel de ne plus changer de train.

Toujours dans le trafic régional, la ligne InterCity 5 Genève-Zurich-Saint-Gall ira jusqu’à Rorschach (SG), sur les bords du lac de Constance. Et une nouvelle liaison directe reliera Berne à Coire via Berthoud (BE) et Zurich.

Plus vite à Munich

À l’international, une liaison Nightjet, fruit de la collaboration entre les CFF et son homologue autrichien ÖBB, partira quotidiennement à destination d’Amsterdam, au départ de Zurich et de Bâle, via Cologne (D). Le trajet Zurich-Munich (D) durera quant à lui 30 minutes de moins, soit 03h30, ajoutent les CFF.

L’Office fédéral des transports (OFT) met cet horaire 2022 en consultation dès mercredi prochain et jusqu’au 13 juin. Le nouvel horaire doit entrer en vigueur le 12 décembre 2021.

Les CFF indiquent encore qu’il n’y aura plus d’horaires de poche au format papier dès 2022, en raison d’une demande en recul et de l’impossibilité d’y actualiser les horaires en cas de chantiers. Mais il sera possible d’imprimer soi-même des horaires personnalisés à jour sur le site internet des CFF.

ATS

