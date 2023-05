Transports

Gagnons la bataille du rail!

Alfred Escher, dont la statue domine toujours la gare de Zurich, a fondé l’École polytechnique fédérale. Bâtisseur de la ligne du Saint-Gothard, il est l’icône d’un nouvel univers industriel, le chemin de fer. La sainte alliance de l’EPFZ et de l’EPFL, saluée par «24 heures» du 3 mai 2023 et confirmée par ses présidents Joël Mesot et Martin Vetterli, devrait rappeler l’héritage d’Alfred Escher et l’impact du visionnaire: le rail helvétique doit faire aujourd’hui sa révolution.