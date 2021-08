C’est vous qui le dites 31 août - Transports, mariage pour tous, vaccination

Transports

Fier de nos entreprises

Je tiens à exprimer ma gratitude après lecture des deux pages 3 et 4 du «24 heures» du 28 août 2021. Ces deux articles ont illuminé toute ma journée!

Merci à Mme Din pour ce passionnant sujet à la page 3 autour des 320 pompiers CFF qui veillent jour et nuit sur notre sécurité. Cet article informe d’une façon si réaliste et humaine leur travail et leur importance dans l’ombre… Il confirme mon désir de devenir conducteur de locomotive dans ma prochaine vie!

M. Bournoud a si bien raconté à la page 4 l’histoire du tram à Lausanne, l’audacieux projet de l’été 1896 allant plutôt à l’Est et le début actuel du nouveau projet de tram à l’Ouest.