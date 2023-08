Transports publics – Après les crises, les VMCV veulent séduire L’entreprise a présenté les grands axes sur lesquels elle veut concentrer son action. Elle s’engage notamment à renforcer sa communication. Hélène Jost

Les VMCV affichent aussi l’ambition de renforcer leurs partenariats avec les manifestations de la région. Chantal Dervey

Qualité, innovation, durabilité et éthique: telles sont donc les valeurs sous lesquelles les transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve (VMCV) ont décidé de placer leur stratégie 2030, présentée ce jeudi matin. L’entreprise de transports publics de la Riviera, qui rayonne sur 17 communes, avait réuni ses principaux partenaires à Clarens, pour rappeler le rôle central qu’elle compte jouer dans l’évolution de la mobilité dans la région.

Pour les cadres des transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve (VMCV) présents à Clarens ce jeudi matin, le message est clair: il faut tourner la page après quelques années marquées par diverses polémiques, suivies d’une période d’incertitude liée à la pandémie. La réunion du jour s’est d’ailleurs déroulée sans la directrice générale, Angela Schlegel, qui a quitté l’entreprise au début du mois. Elle était aux manettes depuis 2018.

Des communes séduites

Concrètement, les VMCV ont pour ambition de renforcer la communication, notamment avec les pouvoirs publics. Mission accomplie, à en croire plusieurs élus qui avaient fait le déplacement. «On a désormais de très bons contacts avec l’entreprise, qui fait preuve d’une volonté de coller à la réalité du territoire, salue le syndic de Corseaux, Christian Minacci. Cette stratégie 2030 montre qu’il y a une réflexion en profondeur, avec un sens de la relation clientèle et une volonté d’apporter une contribution aux manifestations de la région.»

«Il y a quelques années, il y avait une certaine grogne contre les VMCV, notamment dans les petites communes, mais ça s’est bien calmé, abonde Pierre-André Debétaz, municipal à Corsier-sur-Vevey, en allusion notamment à la question des coûts à la charge des pouvoirs publics. Si les gens communiquent, on n’est pas mis devant le fait accompli et ça simplifie beaucoup les choses.»

Passagers et personnel à choyer

La communication destinée aux voyageurs — plus de 25’000 par jour selon l’entreprise — devrait aussi être améliorée. Des évaluations sont en cours pour décider quel système mettre en place pour des informations aux arrêts de bus. Désormais, les remarques des usagers sont aussi centralisées pour mieux comprendre les éléments qui nécessitent des changements. Un tournant jugé nécessaire alors que le nombre de passagers est en passe de battre des records cette année.

Point crucial pour sa survie, l’entreprise s’est aussi engagée à mettre en place des conditions attractives pour attirer et garder les conducteurs. Ils sont actuellement 146 sur les 231 collaborateurs que compte l’entreprise, qui connaît comme beaucoup de ses semblables un manque chronique de personnel. Une Convention collective de travail avait été signée l’an dernier, mais les VMCV aimeraient aller plus loin en encourageant la formation continue pour tous les corps de métiers ainsi que l’esprit d’innovation. Directeur finances et controlling, Pascal Gaillard a même parlé d’instaurer une culture du «droit à l’erreur».

