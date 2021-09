Mobilité du futur – Transports publics: de nouvelles formes de prix et d’abonnements Pandémie, numérisation, et plus grande flexibilité au travail ont modifié les comportements des usagers. Plusieurs projets ont été présentés mercredi pour adapter l’offre.

Des entreprises, des communautés tarifaires et l’Alliance SwissPass ont présenté mercredi des projets d’«avoir TP», de plafonnement du prix et d’abonnement avec jours à choix (photo d’illustration). KEYSTONE

La branche des transports publics (TP) teste de nouvelles formes de prix et d’abonnements pour mieux répondre aux besoins actuels de la clientèle. Des entreprises, des communautés tarifaires et l’Alliance SwissPass ont présenté mercredi des projets d’«avoir TP», de plafonnement du prix et d’abonnement avec jours à choix.

La branche se remet lentement de la chute du nombre de voyageurs due à la pandémie, constate l’Alliance SwissPass dans un communiqué. Le chiffre d’affaires du tarif normal et le nombre de passagers des CFF se situent néanmoins toujours respectivement à 10 et 25% en dessous du niveau de 2019.

La pandémie, mais aussi la numérisation, les formes de travail plus flexibles et les nouveaux modes de transport modifient le comportement de mobilité et les besoins des usagers.

Des entreprises de transport, des communautés tarifaires et l’Alliance SwissPass ont présenté différentes formes de prix et d’abonnements testées auprès de la clientèle en tenant compte de ces changements. Les projets ont en commun de prévoir une tarification flexible et proche de l’utilisation effective, et de se fonder à une exception près sur la billetterie automatique.

L’«avoir TP»

Testé aussi bien à l’échelle nationale que régionale, l’«avoir TP» s’appuie sur l’idée de proposer au client un certain avoir avec un rabais préalable, lequel avoir permet ensuite d’obtenir des billets individuels et des cartes journalières pendant un an.

Un maximum de 1200 clients sélectionnés testeront cette offre sur le plan national dès novembre 2021. Deux montants d’avoir TP sont disponibles: 3000 francs au prix de 2000 francs et 1000 francs au prix de 800 francs.

Le même modèle sera testé au niveau régional dans le périmètre de la communauté tarifaire zougoise avec un avoir de 500 francs vendu 400 francs.

«Plafonnement du prix»

Plusieurs projets régionaux visent à tester le «plafonnement du prix». Il consiste à définir un montant maximal de facturation des prix de transport de la clientèle. Une fois ce plafond atteint, toutes les courses supplémentaires sont gratuites.

Le plafonnement du prix peut s’effectuer sur une base journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle et se traduire par un montant défini ou un nombre de titres de transport. Dans la plaine uranaise, le prix est ainsi plafonné à 5 francs (avec demi-tarif) ou à 7.50 francs (prix entier) par jour.

Dans la communauté tarifaire A-Welle (Argovie), le plafond est mensuel, le prix maximum à payer correspondant à celui de l’abonnement mensuel majoré de 10%. À Lausanne, tous les billets SMS sont gratuits à partir de l’achat du 21e.

«FlexiAbo»

En outre, les communautés tarifaires Mobilis (depuis le 16 août) et Frimobil (à partir du 12 décembre) introduisent à titre d’essai un abonnement avec jours à choix, le «FlexiAbo». Contrairement aux abonnements traditionnels, valables tous les jours pendant leur période de validité, les jours d’utilisation de cet abonnement annuel peuvent être choisis librement.

Le FlexiAbo est proposé pour deux ou trois jours par semaine et comprend respectivement 104 et 156 jours d’utilisation. Les titulaires peuvent activer le jour de voyage le jour même ou avant, et le modifier ou l’annuler jusqu’à 23h59 la veille.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.