C’est vous qui le dites 13 septembre - Transports publics, inauguration, coûts de la santé

Transports publics

Il faudra lâcher du lest…

À propos de l’article intitulé «L’ATE dit non à la gratuité des transports publics» («24 heures» du 9 septembre 2021).Cet article nous apprend que l’Association transports et environnement (ATE) affirme son opposition à l’initiative cantonale qui demande la gratuité dans les transports publics.

Cela fait un certain nombre d’années que le sujet revient régulièrement sur le devant de la scène mais le principe de gratuité a jusqu’à maintenant toujours été refusé.

Un certain nombre de villes européennes, dont une vingtaine en France, connaît le principe de gratuité et plusieurs initiatives sont en route dans les cantons romands. Récemment j’étais en République tchèque et à Prague, les transports publics urbains sont gratuits pour les plus de 65 ans.