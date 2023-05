Transports publics

Le management des CFF interpelle

Les CFF ont vécu des épisodes compliqués. Par exemple celui des trains supprimés faute de pilote de locomotive, ou encore l’affaire des trains Bombardier, commandés en 2010, livrés avec des années de retard. La direction avait commandé d’un coup 59 rames (62 finalement livrées) basées sur une technologie certes prometteuse (et coûteuse), mais sans même avoir fait rouler une rame prototype: résultat, la technique retenue ne permet pas les performances en vitesse promises, et Berne reste toujours aussi loin de Lausanne. Bonnet d’âne aux directions des CFF et de l’OFT, qui se sont laissé berner par le service marketing de Bombardier.