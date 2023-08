Énergie

Du bling-bling éolien sur les crêtes du Jura

Concerne l’article «La première éolienne vaudoise est née» («24 heures» du 2 août).

C.F. Ramuz a écrit: «… Le soleil descend derrière [le Jura] et que, lui, devient tout noir, longtemps avant la nuit, entre le ciel qui reste clair et la vaste campagne qui est à son pied.» Dorénavant, la ligne d’horizon du Jura, en plus d’être défigurée de jour, clignotera toute la nuit, de manière aléatoire ou synchronisée – ceci dépendra des réglages que les ingénieurs auront fait, ou pas fait. Des lumières rouges, probablement. Au moins une par éolienne – une éolienne qui «est née», un hub qui «s’arrime délicatement», selon les mots de l’article.

Cet horizon de sombre gravité sera dorénavant garni du bling-bling de l’anthropocène. Alors que certains s’ébahissent devant l’érection de ces 66 tonnes garnies de pales de basalte (merci l’Amazonie) et fibres de carbone (merci les États-Unis), acier (merci la Chine), résines (merci l’Allemagne), articulées autour d’un rotor bourré de terres rares (merci l’Afrique) et bien huilé (merci l’Arabie saoudite)! Et, n’oublions pas la face cachée des éoliennes, quelques milliers de tonnes de béton armé qui ont été nécessaires à la fondation de chaque éolienne (merci le Mormont)!

Est-ce que, au final, on n’essayerait pas de décarboner Sainte-Croix aux dépens du reste du monde?Et puis, au bout de maximum vingt ans – parce que c’est la durée maximale pendant laquelle les subventions sont payées –, les éoliennes seront remplacées ou abandonnées aux propriétaires de terrains, qui se demanderont: «Comment est-ce que j’ai pu faire une telle connerie?

Démanteler, ça ne me coûte pas loin de 1 million de francs – beaucoup plus que ce que j’ai reçu des promoteurs pour accepter ces monstres sur mon terrain. Ils m’ont bien eu…»

Chantal Guggenbühl,Villars-Burquin

Transports publics

Pénalisée à cause de l’argent liquide

Un matin avant 9 h, je me suis parquée au P&R de Palézieux, et lorsque mon vieil ami ferrovipathe a voulu payer à l’automate, après avoir indiqué mon numéro de plaque d’immatriculation, nous n’avons pas pu introduire de monnaie ni même de carte de crédit, à notre grande surprise.

À noter que j’avais cherché la veille à payer à l’avance mon parking sur le site internet des CFF, en vain, sans aucune indication de QR code à télécharger.

Au retour d’une belle course sans encombre jusqu’au col du Susten, j’ai trouvé sur mon pare-brise un justificatif des CFF.

Si l’ex-régie cautionne le tout-numérique, sans autre moyen de paiement possible, je le déplore pour les personnes non informatisées ou tout simplement mal informées, et regrette beaucoup cette politique déshumanisante de dépendance aux systèmes informatiques favorisant de plus le traçage systématique.

L’argent liquide étant une monnaie officielle garante de liberté, j’estime qu’en adoptant cette pratique, les Chemins de fer fédéraux contreviennent aux règlements de la Constitution fédérale.

Nicole Verdan, Puidoux

Mésaventure

En rade à Thonon

Par une belle soirée de juillet, nous prenons le bateau pour Thonon où des membres de notre famille vont nous rejoindre depuis Genève. Après le repas, nous nous séparons vers 22 h 30 et nous nous rendons au débarcadère pour embarquer sur le bateau de 23 heures.

Sur place, nous consultons encore l’horaire et constatons que le dernier service est effectué par bus jusqu’à Évian, où attend le bateau de 23 h 25. Il nous reste alors dix minutes pour trouver le point de départ du bus, l’accès au débarcadère n’étant pas possible pour les poids lourds. Nous passons par toutes les terrasses du port, où personne n’est en mesure de nous indiquer d’où part le bus qui finira par filer sans nous. Et pas de taxi!

Imaginez notre stupeur: il est tard et le lac nous apparaît désormais comme une immense barrière. On nous suggère de monter vers la ville pour trouver une chambre. Comme le funiculaire a cessé son exploitation, il nous faudra vingt minutes pour arriver à un hôtel, qui est complet, et on nous fait comprendre que les autres établissements le sont aussi!

Nous redescendons au port où nous nous apprêtons à vivre, à 80 et 77 ans, notre première nuit de SDF. Miracle: une serveuse qui buvait un dernier verre avec des collègues contacte une amie qui gère un petit hôtel en banlieue. Bingo, il reste une chambre. Des employés du bar nous y amènent. Un lit et une douche pour 85 euros, le pire est évité.

Reste une dernière surprise le lendemain au bateau de 7 h 40. Nos billets estampillés la veille ne sont pas valables pour notre retour! Il faut repasser à la caisse! On apprend sur le bateau que le bus manqué part de la gare du funiculaire. Tiens, et si la CGN mentionnait cette information sur son horaire et sur le débarcadère?

Manon et Alain Faucherre, Lausanne

Injures

La porte grande ouverte aux langages fleuris

Concerne l’article «La députée qui a brandi ACAB ne sera pas punie» («24 heures» du 14 juillet).

Le procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et n’ouvre pas d’enquête pénale. Par cette prise de décision, il est plausible d’en déduire que la police est payée pour accueillir paisiblement de telles insultes et que cette profession peut être salie sans autres formes de procès. Alors, vu la magnanimité de la justice, la porte est grande ouverte aux verbiages fleuris et échanges cordiaux.

Dans ce contexte de liberté et de largesse d’esprit, il serait même envisageable de supputer et d’énoncer que tous les politiques orientés tout à gauche sont de petite moralité, mais en spécifiant qu’aucun d’eux n’est visé personnellement.

Philippe Joseph,Yverdon-les-Bains

Bizarre justice

Ainsi donc, si vous insultez indistinctement une corporation ou une communauté entière, vous ne risquez rien. Moi qui croyais que c’était précisément ce qui caractérisait le racisme!

En somme, si je circule en ville en brandissant une pancarte disant que «tous les… (au choix de la communauté, de la profession ou de la religion) sont des criminels ou des assassins», je ne risque rien car je les mets tous dans le même paquet! Décidément, les décisions de justice deviennent de plus en plus difficiles à comprendre de nos jours.

Gilbert Guignard, Payerne

Sauvetage

Une belle aventure humaine

Samedi 15 juillet, j’ai chuté à vélo à quelques kilomètres du Sépey: j’aimerais remercier vivement de leur bienveillance toutes celles et ceux qui m’ont aidée à parvenir aux Urgences de Rennaz dans les meilleurs délais.

Grâce à eux, cet accident s’est transformé en une belle aventure humaine dont je garderai un excellent souvenir!

Anne Kassendwe, Leysin

