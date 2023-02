Transports publics

Pauvre BHNS Lutry - Crissier

Tout avait pourtant si bien commencé pour toi: des parrains puissants et fortunés (l’État de Vaud et les TL) s’étaient penchés sur ton berceau; on te voyait déjà traverser rapidement l’agglomération lausannoise d’est en ouest en site propre avec tes nouvelles compositions articulées; de ce côté, c’est parfait, tes véhicules articulés sont confortables. Quant au parcours en site propre, il s’est malheureusement réduit comme peau de chagrin.