Carnet noir – Trapéziste du dessin d’humour, Sempé quitte la scène Disparu à 89 ans, l’illustrateur et cocréateur du «petit Nicolas» était un observateur inlassable de nos travers quotidiens. Hommage. Philippe Muri

Jean-Jacques Sempé qui signe des dédicaces à la librairie Payot en 1997. JULIE DE TRIBOLET/ARCHIVES

Il avait été élu plus beau bébé de Bordeaux… avant d’être déclassé, pour cause de piqûres de puces. Décédé jeudi 11 août, à l’âge de 89 ans, dans sa résidence de vacances, à moins d’une semaine de son 90e anniversaire, Jean-Jacques Sempé s’amusait de cette anecdote, lui, l’auteur d’une œuvre pleine de bonhomie, balançant avec une apparente simplicité entre le grave et le léger.