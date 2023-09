Traumas transgénérationnels – La guerre d’Algérie, terreau du drame de Montreux Dans son dernier livre, la journaliste Ariane Chemin convoque l’Histoire pour retracer les raisons qui ont pu pousser une famille à sauter du 7e étage. Stéphanie Arboit

Le drame a ébranlé les consciences jusqu’à l’étranger: le 24 mars 2022, une famille de cinq personnes, dont deux mineurs, s’est jetée sans un cri du 7 e étage d’une des ailes de la tour d’Ivoire, à Montreux. Keystone/Cyril Zingaro

Parmi les victimes, des jumelles de 41 ans, petites-filles de l'écrivain algérien Mouloud Feraoun, assassiné froidement soixante ans plus tôt, le 15 mars 1962. Quatre jours plus tard, la guerre d'Algérie se terminait grâce aux accords d'Évian, pour lesquels Ferhat Abbas (futur premier chef d'État de l'Algérie indépendante) avait, en amont, mené des discussions à Montreux, à deux pas de là où les jumelles ont trouvé la mort.