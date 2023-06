Le logement est un bien essentiel et nous devons travailler à en assurer la qualité, l’accessibilité et la disponibilité. Ce n’est pas une mince affaire tant on sait que la recherche d’un logement est difficile et que le loyer est une charge importante pour l’immense majorité des ménages.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin rappelait dans une interview à la «SonntagsZeitung» l’importance de cette thématique, affirmant qu’une offre de logements insuffisante pouvait limiter le développement économique et générer des tensions sociopolitiques.

«Dans le canton, la moyenne du taux de logements vacants est de 1,1% et tend malheureusement à baisser.»

Dans le canton de Vaud, la moyenne du taux de logements vacants est de 1,1% et tend malheureusement à baisser. Sur le long terme, en dix ans, la production s’est élevée, en moyenne, à 4900 nouveaux logements par an. Ces dernières années sont marquées par un ralentissement de la construction pouvant s’expliquer par différents facteurs tels que: l’augmentation des coûts de la construction (augmentation de 8,3% entre octobre 2021 et octobre 2022), les retards dans l’approvisionnement en matériaux ou le manque de mains d’œuvre qualifiée.

En dépit de cette situation compliquée, nous avons les moyens d’agir. Le canton de Vaud s’est doté d’une loi sur la préservation et la promotion du parc locatif en 2018 (LPPPL), qui a permis de renforcer la politique de préservation du logement locatif dans les districts où sévit une pénurie. Cette loi permet également de favoriser la création de logements d’utilité publique (LUP) au travers de deux possibilités pour les communes: les quotas de LUP et le droit de préemption.

Ce dernier fait toujours couler beaucoup d’encre et peut générer des tensions. À l’inverse, les quotas de LUP, inscrits dans les plans et règlements d’affectation, permettent de favoriser la création de LUP sans aides financières des pouvoirs publics. Ils représentent un outil efficace qui permet d’atteindre ces objectifs de manière concertée.

Raccourcir les délais

D’autres pistes existent pour renforcer la construction de logements. L’État s’est ainsi beaucoup engagé pour raccourcir les délais de délivrance des permis de construire. La numérisation de la procédure a réduit le traitement des demandes de permis de près de 40%, et ce malgré une augmentation de la demande de 27%. Nous devons également poursuivre nos efforts pour densifier. Au vu des nombreux recours et oppositions, il convient de concilier les intérêts entre les différentes politiques publiques (mobilité, énergie, aménagement du territoire, ou protection du bâti).

Enfin, toujours dans l’optique de favoriser la construction de logements, depuis 2018, le volet cantonal de la loi sur l’aménagement du territoire (LATC) prévoit différentes mesures visant à éviter la thésaurisation. En définitive, c’est un esprit de partenariat entre le public et le privé qui permettra d’améliorer la situation.

Christelle Luisier Afficher plus Conseillère d’État chargée du Logement

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.