Trafic ferroviaire – Travaux bientôt finis au tunnel de base du Lötschberg Depuis février, de la boue infiltre la galerie reliant Frutigen (BE) et Rarogne (VS). Afin d’y remédier, l’eau sera détournée dans des bassins. Cette rénovation va coûter 15 millions.

Des ouvriers refont l'étanchéité sur une partie du tube est du tunnel de base du Lötschberg lors d'une visite presse sur la rénovation de la zone endommagée par de l'eau le mercredi 9 décembre 2020 entre Ferden et St-Germain au-dessus de Rarogne dans le Haut-Valais. KEYSTONE

Fantomatiques, des silhouettes vêtues d’orange entrent et sortent du Lötschberg (VS). Les ouvriers casqués et masqués parcourent les 2,5 kilomètres qui les séparent du chantier, à pied, en train ou en trottinette électrique. Infiltration au coeur du tunnel de base en travaux depuis septembre.

A peine le temps d’inscrire leur nom sur le tableau des présences à l’entrée du portail valaisan à Rarogne, que déjà, les travailleurs longent les voies et s’enfoncent dans l’obscurité. La lumière revient au moment où les rails disparaissent sous une couche de protection bétonnée permettant aux machines et hommes de circuler durant les travaux.

C’est à cet endroit, entre Ferden et Saint-Germain, que le trafic ferroviaire a été perturbé à plusieurs reprises le printemps dernier en raison d’infiltrations d’eau, de boue et de sable. Ce tronçon est aussi le seul du tunnel qui compte deux voies, ce qui permet à l’exploitant, la compagnie ferroviaire BLS, d’assurer le trafic entre le Valais et Berne tout en rénovant le portail depuis septembre.

Quelle cause?

Flashback. Lors de la construction du tunnel en 2001, un des forages exploratoires rencontre une source karstique importante, soit un écoulement souterrain provoqué par l’érosion de calcaire. Il est finalement décidé de ne pas le sceller: à l’époque, on veut éviter que l’eau n’exerce une pression incontrôlable dans la roche autour du tunnel et n’abîme la structure.

Pendant près de vingt ans, l’eau est récoltée par des tuyaux et menée à l’extérieur. Mais une succession d’évènements naturels en début d’année 2020 modifie les voies d’écoulement et l’eau emporte depuis beaucoup plus de sable dans son sillage qu’elle ne le faisait auparavant. Conséquence : le tuyau se bouche, la boue reflue et infiltre l’ouvrage.

«Il est difficile de dire à quoi ce changement est dû, mais une série de petits tremblements de terre qui ont eu lieu en Valais pourraient avoir une part de responsabilité», explique à Keystone-ATS Martin Pfister, responsable de la construction ferroviaire chez BLS.

Le problème, ce n’est pas l’eau mais la charge de sable qu’elle collecte désormais, ajoute Stefan Irngartinger, chef de projet chez BLS Alptransit. Selon lui, ne pas reboucher le forage exploratoire n’était pas une erreur car les bouleversements qui ont mené aux travaux actuels n’étaient pas prévisibles.

Quelle solution?

Aujourd’hui non plus, la source ne sera pas colmatée. On ne ferait que déplacer le problème: l’eau cherchera un autre chemin, explique-t-il en substance. Cela pourrait affecter un autre tronçon, moins pratique, par exemple. «Avec notre solution, nous savons exactement d’où vient l’eau et pouvons la rediriger comme nous le souhaitons», assure Stefan Irngartinger en pointant le tuyau vert dans lequel la source s’écoule temporairement.

Pour régler le problème d’infiltration, il a fallu détruire une partie de la voute du tunnel. Au rythme de bips qui résonnent dans un brouhaha de machines, une équipe, installée sur des élévateurs, retapisse le boyau de différentes couches de protection et d’étanchéité. Du béton sera ensuite pulvérisé.

Nouveauté, une petite pièce a été creusée au-dessus du tunnel pour garder la source à l’oeil. Juste en face, sur quelques mètres, un nouveau bras de tunnel a poussé, à coups de dynamite. Cette aire de repos accueille deux bassins dont la taille cumulée équivaut à un peu plus d’une piscine olympique.

La source sera canalisée vers les bassins. Ils retiendront le sable tandis que l’eau claire sera acheminée jusqu’à l’extérieur du tunnel et déversée dans le Rhône. Un système de sonde et de caméras permettra de surveiller le taux de remplissage des piscines. Leur vidange devrait s’effectuer environ deux fois par an, estime Stefan Irngartinger.

Quel coût?

Au-dessus de nos têtes, le tuyau vert fuit un peu. Personne ne s’y attarde: le débit est le même depuis le début des travaux, soit l’équivalent d’une baignoire toutes les trois secondes. Les intempéries extérieures n’ont aucune influence, explique Martin Pfister.

Du moins jusqu’à la fonte des neiges, ajoute-t-il. A ce moment, en cas de grosses pluies, la donne sera tout autre. Mais selon le calendrier établi, les travaux, budgétisés à 15 millions de francs et entièrement financés par la Confédération, devraient être terminés fin janvier.

Pour sortir du tunnel, il ne reste plus qu’à monter dans un vieux wagon première classe, raccordé à d’autres voitures de transport qui continuent à ramener à l’air libre les quelque 2000 mètres cubes de roche extraits de la nouvelle cavité. Un ballet de navettes dont ne perd pas une miette Barbara, la sainte patronne des ouvriers et ingénieurs des travaux souterrains dont l’autel orne l’une des parois du chantier.

ats/nxp