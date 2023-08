Travaux CFF – «Il va y avoir beaucoup de mécontents sur les quais» Les perturbations dues au chantier entre Puidoux et Palézieux suscitent des réactions variées. La grogne pourrait s’accentuer lors de la reprise lundi. Claude Beda

Pour faire face aux perturbations, les CFF recommandent de consulter l’horaire en ligne ou leur application. En gare de Palézieux, de nombreux usagers gardent les yeux rivés sur leur téléphone portable. CELLA FLORIAN/VQH

Avec des usagers encore en vacances, les gares ne sont pas bondées et peu propices à un vent de fronde. Le chamboulement des horaires de trains dû aux travaux entre Puidoux et Palézieux engendre néanmoins déjà son lot de mécontents. Et leur nombre pourrait croître dès la semaine prochaine, à la reprise.

1 / 3 En gare de Palézieux, le panneau électronique est devenu incontournable. CELLA FLORIAN/VQH

«Mes trajets quotidiens sont rallongés d’une heure. Je dois partir une demi-heure plus tôt à l’aube.» Monique Kambay, habitante de Palézieux

Habitante de Palézieux travaillant à Lausanne, Monique Kambay est remontée: «Mes trajets quotidiens sont rallongés d’une heure. Sur quatre trains par heure le matin auparavant, il n’en reste plus que deux. Conséquence, je dois partir une demi-heure plus tôt à l’aube. Et pour le retour, ce n’est pas mieux, même si des bus de remplacement ont été mis en service entre Puidoux et Palézieux. Plus on ira vers l’hiver, plus ce sera dur.»

Durant quatre mois, 7 kilomètres de voie seront renouvelés entre Palézieux et Puidoux. Les trains n’y circulent actuellement que sur une voie. Près de 11’000 traverses, 12’000 tonnes de ballast et 14 kilomètres de rail seront acheminés par trains de travaux sur le lieu du chantier. Ce chantier a engendré les changements d’horaire instaurés lundi. Ils concernent principalement les régions de Lausanne, Puidoux, Palézieux, Payerne et Romont (FR): en trafic grandes lignes, les horaires des trains IC 1 (Genève-Aéroport – Berne – Zurich – Saint-Gall), IR 15 (Genève Aéroport – Lausanne – Berne – Lucerne) et IR 90 (Genève-Aéroport – Brigue) sont modifiés, privant les usagers de correspondances et d’arrêts dans certaines gares.

En trafic régional, les trains de la ligne 5 du RER Vaud sont remplacés par des bus entre Puidoux et Palézieux. Les trains de la ligne 9 du RER Vaud sont supprimés entre Lausanne et Palézieux et des bus de remplacement directs circulent aux heures de pointe entre Moudon et Épalinges-Croisettes (correspondance avec le métro M2 pour Lausanne). La halte de Moreillon est desservie uniquement par des bus.

Entre Palézieux et Puidoux, les trains ne circulent actuellement que sur une voie. CELLA FLORIAN/VQH

«Moi, j’ai appris ces modifications lundi par les médias, poursuit Monique Kambay. Là, nous sommes encore en vacances. Habituellement, il y a beaucoup plus de monde sur les quais. Il y aura d’autres mécontents dès la semaine prochaine.» Les CFF ont aussi des arguments: «Il s’agit là d’un investissement pour le futur afin d’assurer une bonne circulation des trains à l’avenir, rappelle Sabrina Schellenberg, porte-parole. Pendant cette période, mieux vaudra consulter notre horaire en ligne ou notre application pour connaître les modifications.»

53 millions en plus

Un habitant de Châtel-Saint-Denis (FR) se rendant tous les jours à Lausanne figure parmi les usagers compréhensifs: «Ces travaux, il faut bien les faire. Les retards ne me dérangent pas trop. J’ai appris à prendre mon mal en patience en habitant à Paris.» «Moi, les changements d’horaire ne me font perdre qu’une dizaine de minutes par voyage», glisse pour sa part une habitante d’Ursy (FR) travaillant à Lausanne.

En novembre, deux week-ends de travaux intensifs (du 4 au 5 et du 25 au 26 novembre) seront consacrés à la pose de nouveaux aiguillages en gare de Puidoux. Ils permettront de faciliter l’exploitation pour les nouvelles offres prévues fin 2024 entre Vevey et Palézieux. Le coût des travaux s’élève à 60 millions de francs. Et mercredi, le Conseil fédéral a annoncé qu’il libérerait 53 millions de francs supplémentaires du programme d’aménagement ferroviaire ZEB pour faire circuler plus de trains sur la ligne «très chargée» entre Lausanne et Palézieux, grâce à un nouveau poste d’enclenchement, au remplacement de places de stationnement de trains supprimées et à des adaptations de la signalisation.

Claude Béda est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 heures. Passionné par les sujets de société et la vie des gens d’ici, il a couvert plusieurs régions du canton, avant de rejoindre la rédaction lausannoise. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.