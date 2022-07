Un défi hors du commun – Traversée de la Suisse: une course pour une quête de sens La Via Alpina, ses 390 km reliant Vaduz à Montreux et ses cols alpins à n’en plus finir, va être transformée en ultratrail dès samedi. Son nom: Crossing Switzerland. À la base du projet, le recordman du parcours, le Lausannois Diego Pazos. Florian Vaney

Diego Pazos avait établi un record hors norme lors de son passage sur la Via Alpina en 2020. Trois jours et 7 heures. Crossing Switzerland

L’information pourrait être son argument marketing numéro 1. Avec ses 390 kilomètres de sentiers et de routes, Crossing Switzerland deviendra la plus longue course du pays. Mais la mention n’apparaît nulle part sur le site de l’événement. Et ce n’est pas sur Diego Pazos qu’il faut compter pour se gargariser du chiffre. «On ne joue pas à qui a la plus longue. Le but, ça n’a jamais été ça», recadre l’organisateur.