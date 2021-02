Portrait de Stéphane Rochette – Traverser la Grande Gouille par passion pour la rondelle Le Québécois a été formateur, joueur, coach et arbitre. Aujourd’hui consultant sur MySports, il dort, mange et vit hockey sur glace depuis un quart de siècle. Frédéric Ravussin

Stéphane Rochette chez lui, devant des tableaux peints par une amie québécoise, Lina Belisle. Chantal Dervey/24 heures

«Je dors, je mange, je vis hockey.» Même mâtiné du joli accent de son Québec natal, le message de Stéphane Rochette a le mérite de la clarté. Une qualité qui se vérifie aussi dans les explications que le consultant distille plusieurs fois par semaine sur le plateau de MySports. Alors, quand on pousse la porte du petit appartement que l’ex-boss de la formation du LHC (2014-2017) occupe à Gruyères, on peut être surpris de trouver si peu de traces de cette passion et de sa Belle Province. Une carte à collectionner (les étiquettes Panini d’Amérique du Nord) de son fils Théo sous le chandail des Remparts de Québec et quatre pucks empilés sur une étagère rappellent tout de même chez qui on se trouve.