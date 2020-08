Canton du Jura – Treize candidats en lice pour l’élection au gouvernement Issus de huit partis, cinq femmes et huit hommes ont présenté leur candidature pour un mandat au sein du Gouvernement jurassien. Le scrutin aura lieu le 18 octobre.

Il n’y a pas eu de candidature surprise de dernière minute lundi lors de l’échéance du dépôt des listes pour l’élection au Gouvernement jurassien. KEYSTONE

Cinq femmes et huit hommes sont en course pour l’élection au Gouvernement jurassien cet automne. Les cinq ministres sortants briguent un nouveau mandat. Le principal enjeu du scrutin du 18 octobre est de savoir si le PDC parviendra à retrouver son second siège perdu lors de l’élection complémentaire du 1er mars.

Il n’y a pas eu de candidature surprise de dernière minute lors de l’échéance du dépôt des listes lundi à midi. Les treize candidats sont issus de huit partis. Une nouvelle formation se lance dans la course au gouvernement, les Vert’libéraux. Il y a cinq ans, l’on comptait 18 candidats.

Candidats lancés dans la bataille

Le PDC lance deux candidats dans la bataille pour reconquérir son deuxième siège au gouvernement: Martial Courtet, ministre sortant, et Stéphane Babey. Le PDC a perdu l’un de ses deux sièges lors de l’élection complémentaire, la socialiste Rosalie Beuret Siess s’emparant du siège laissé vacant par Charles Juillard.

Plus important parti au lendemain des élections fédérales, le Parti socialiste présente ses deux ministres: Nathalie Barthoulot et Rosalie Beuret Siess. Le PLR et le PCSI misent sans surprise sur leur ministre: Jacques Gerber et David Eray.

L’UDC présente un ticket avec Brigitte Favre et Didier Spies alors que les Verts ont choisi de lancer dans la course Vincent Schmitt et Céline Robert-Charrue Linder. La gauche alternative CS-POP a désigné Francisco Pires. Quant aux Vert’libéraux, ils ont désigné Emilie Moreau et Alain Beuret.

L’actuel gouvernement de centre gauche compte deux socialistes, un PDC, un PLR et un PCSI. Le second tour est fixé au 8 novembre.

ATS/NXP