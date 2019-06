Treize jours pour monter la scène d'Elton John

Les travaux vont bon train au stade de la Saussaz à Montreux (VD) en vue du concert d'Elton John samedi soir. Ils nécessitent 13 jours de montage et cinq de démontage. Le plus gros défi étant l'accessibilité, 40 navettes gratuites sont prévues pour rallier le site.

Les travaux ont commencé le 17 juin par le démontage des infrastructures sportives du stade de la Saussaz. Ils se sont poursuivis par le platelage du sol, le montage des structures, des gradins et de la scène.

Viennent ensuite toutes les petites infrastructures, a déclaré Mathieu Jaton, patron du Montreux Jazz Festival (MJF) jeudi à Keystone-ATS.

Organisation monstre

«C'est une grosse et belle aventure. Nous sommes dans les temps», dit-il, rappelant que plus de 15'300 spectateurs sont attendus pour l'unique concert en Suisse de la star britannique en tournée d'adieu.

Les portes du stade seront ouvertes dès 17h00. Le concert, à guichets fermés, débutera à 20h00. Le show devrait durer deux heures quarante avec une rétrospective de toute la carrière d'Elton John, a-t-il précisé.

@eltonofficial wanted his fans to enjoy an extensive stage production and will offer a magical outdoor show on June 29.



Tickets will be on sale from tomorrow at noon.



For further information: https://t.co/jAmzWkt9af#MJF19 #FarewellTour pic.twitter.com/ARWrTRiJmv