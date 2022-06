Week-end de Pentecôte – Treize kilomètres de bouchons au Gothard Le temps d’attente est évalué à plus de deux heures par le Touring Club Suisse.

Les voyageurs qui passent par le tunnel du Gothard doivent s’armer de patience ce samedi matin. (Photo d’archives). KEYSTONE/URS FLUEELER

Un bouchon de 13 km s’est formé sur l’autoroute A2 entre Erstfeld (UR) et Göschenen (UR), au portail nord du tunnel du Gothard, indique le Touring Club Suisse (TCS) sur son site internet. Le temps d’attente est évalué à plus de deux heures.

Des itinéraires alternatifs passant par le Simplon (VS) et le Grand-Saint-Bernard (VS) sont proposés.

ATS

