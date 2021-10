Tir sportif – Les femmes débarquent dans les abbayes de Morges et Denges Coup sur coup, les deux assemblées masculines ont fait sauter le verrou d’une tradition ancrée depuis toujours, qui réservait jusqu’ici la participation active aux seuls hommes. Cédric Jotterand

À Morges et comme ici à Denges, les femmes ne seront plus cantonnées au rôle de subalternes dès les prochaines abbayes, jusqu’ici exclusivement réservées aux hommes. Alexandre Grieu

On ne sait pas si le combat est fondamental pour l’égalité hommes-femmes, mais celui-ci évolue – un peu – dans un bastion masculin qui s’est longtemps refusé – et se refuse encore – à une évolution qui semble couler de source: l’entrée des dames dans les abbayes, et notamment leurs fêtes qui se déroulent tous les deux à trois ans dans de nombreuses communes vaudoises.

Mais les choses commencent à bouger, notamment dans la région morgienne, qui vient de voir Denges puis, jeudi, Morges changer leur fusil d’épaule, introduisant cette nouveauté dans les statuts, entre enthousiasme et guerre lasse. «C’est un grand changement dont nous nous félicitons et qui a passé très largement lors de notre assemblée», explique Jean-Claude Rochat, abbé-président morgien. «Il faut savoir s’inspirer des autres de temps en temps, mais cette idée de les faire entrer dans la confrérie germait depuis quelques années.»