De la question de l’adhésion à l’EEE demeurent d’utiles leçons pour le présent, cette tranche d’histoire n’étant pas encore sèche. Engagé dans l’intense campagne d’information qui précéda la votation du 6 décembre 1992, j’ai retenu deux enseignements.

Premièrement, les questions institutionnelles, pierres d’achoppement récurrentes, ont été alors abordées sans détour dans des débats souvent pointus, dans un esprit moins dogmatique qu’aujourd’hui. Personne ne se voilait la face sur l’épineuse question du droit évolutif, soit la reprise dans le droit de l’EEE des nouvelles directives de l’UE; personne ne cherchait à tromper son monde avec une prétendue pierre philosophale à même de transcender de patentes contradictions. Il en allait de même de la question de la juridiction appelée à faire autorité et jurisprudence en vue d’une interprétation harmonieuse de règles identiques.

«Des mécanismes empreints de bonne foi, de respect diplomatique mutuel et de pragmatisme.»

Face au premier écueil, le traité ménageait aux membres de l’AELE une consultation formelle, des possibilités de proposer des solutions équivalentes, des délais d’adaptation, un droit de veto et un temps de conciliation, avec comme ultima ratio la suspension d’une partie du traité.

Face à l’autre écueil, en cas de divergence de jurisprudence: un processus de règlement politique du différend, une possibilité de s’en remettre volontairement à un avis de la Cour de justice de l’UE, la possibilité de décider d’une mesure proportionnée de sauvegarde, en gardant à l’esprit que dans une hypothèse extrême, un traité n’est pas une prison, il est permis d’en sortir. Rien qui fût parfait, tout qui pût déplaire à un très pur esprit de géométrie juridique, mais des mécanismes empreints de bonne foi, de respect diplomatique mutuel et de pragmatisme.

En second lieu, le débat sur l’EEE a été porté, incarné par des membres du Conseil fédéral. Les chargés d’information se sentaient soutenus, orientés par ceux qui acceptèrent de s’investir, de prendre coups et responsabilités, y compris celle de donner au débat une orientation probablement fatale au débat spécifique à l’EEE: le dépôt concomitant d’une demande d’adhésion à la CEE.

Mesurer avantages et inconvénients

Ces deux enseignements ne permettent ni d’idéaliser l’EEE, ni d’affirmer de but en blanc qu’il présente une alternative réaliste et admissible pour chaque partie. Néanmoins, on retient deux choses. D’une part, là où il y a une volonté, il y a un chemin, comme le dit l’adage: le chemin était tout aussi ardu il y a trente ans, des solutions sont advenues.

D’autre part, pour mesurer avec pertinence les avantages et inconvénients réels d’un accord sans que la discussion se limite aux passes d’armes subjectives et intéressées de lobbies certes légitimes, il faut un projet véritablement porté, assumé fût-ce jusque dans l’erreur. Un projet d’accord soumis au débat démocratique n’est pas une simple lettre anonyme jetée en pâture à qui crie le plus fort.

Vincent Grandjean Afficher plus Ancien délégué de l’État de Vaud aux affaires européennes, ex-chancelier FLORIAN CELLA

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.