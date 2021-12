Face au réchauffement climatique – Trente millions pour faire évoluer les forêts vaudoises Le volet «forêt» du Plan climat cantonal a mis tout le monde d’accord. C’est à l’unanimité que le Grand Conseil a accepté le crédit proposé. Simone Honegger

Les forêts ont plusieurs fonctions essentielles, dont la séquestration du gaz carbonique. PATRICK MARTIN

Contrairement aux 7 millions du projet de l’École durable refusés le mois dernier, les 29 millions destinés aux milieux et ressources naturels sont passés crème au Grand Conseil. Une symbiose dans l’hémicycle qui a permis de clore le débat rapidement.

Les projets adoptés ce mardi «forment un tout» avec les neuf mesures d’impulsion (5,1 millions) acceptées en plenum le 30 novembre dernier, selon les explications du rapporteur de commission, le socialiste Yves Paccaud.

Concrètement, il s’agit d’adapter les forêts aux changements climatiques (25 millions) et de favoriser l’utilisation du bois de construction (4 millions). Certaines essences qui ne pourront plus s’acclimater à l’avenir (épicéa, sapin, hêtre) seront remplacées par d’autres plus résilientes (chêne, mélèze, pin sylvestre).