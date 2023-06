Les mots d’une légende – Trente minutes dans la peau de John Malkovich L’artiste américain est le grand invité du festival Les Athénéennes, où il présente un projet irrigué par la musique et la littérature. Entretien par écrans interposés. Rocco Zacheo

John Malkovich à la Mostra de Venise en 2019. À Genève, il quitte le cinéma fait une escapade du côté du classique et de la littérature. GETTY IMAGES

Le cinéma aurait-il fini par lasser John Malkovich? On serait prêt à le croire en écoutant l’acteur lorsqu’il évoque depuis chez lui, à New York, son goût pour les escapades artistiques le menant ailleurs, vers la musique notamment. L’homme des «Liaisons dangereuses», de «L’Échange» et de tant d’autres films marquants, trouve à Genève une autre occasion pour se faire la belle, en présentant un projet où les textes noirs et paranoïaques du romancier argentin Ernesto Sábato et la musique dense du Soviétique Alfred Schnittke, trouvent une connivence miraculeuse.