Dépistage des cas de Covid-19 – Très remonté contre une mise en quarantaine au final injustifiée Le président de l’AdCV Michel Buttin a vécu une mésaventure qui lui reste en travers de la gorge. Le médecin cantonal la déplore mais estime qu’elle ne remet pas en cause le fonctionnement des procédures. Sylvain Muller

Normalement, l’annonce d’un test Covid négatif est une bonne nouvelle. Mais l’annonce de sa négativité a passablement énervé Michel Buttin, puisqu’il venait d’avertir tous ses contacts et annuler tous ses rendez-vous après qu’on lui a annoncé le contraire. «Durant ma carrière, j’ai été, entre autres, chef du service de la Protection civile et chef de l’état-major cantonal en cas d’afflux extraordinaire de réfugiés, donc sur les questions de gestion de crise, j’ai quelques notions, explique celui qui est aussi président de l’Association des communes vaudoises. Une organisation se prépare à l’avance, or là, j’ai l’impression que l’on est toujours en pleine navigation à vue.»