Exposition à Bâle – Tribu de tatoueurs, les Leu ont aussi l’art dans la peau Vingt membres de cette famille établie à Sainte-Croix sont accrochés dans une œuvre composite au Musée Tinguely à Bâle. Rencontre avec trois de ses piliers. Florence Millioud-Henriques

Les Leu, Loretta, Titine et Filip, dans leur studio de tatouage à Sainte-Croix avec Christian Jelk, curateur de l’exposition à Bâle. Florian Cella

Original! On est sur le balcon du Jura pour parler de tatouages avec la famille Leu, ces virtuoses du genre classés dans le top 10 mondial de ceux qui l’ont révolutionné, mais on se retrouve à discuter chaussettes. Bariolées. Tricotées. Minimalistes. Oui… on se déchausse pour pénétrer «The Leu Family’s, Family Iron». Une marque de famille qui essaime sa fantaisie habitée de volutes rock, de vagues et de dragons psychédéliques mais aussi un totem pour ses membres – l’arbre généalogique de ceux qui touchent aux arts n’est pas de trop! – ou encore le fil rouge d’une exposition à voir à Bâle, au Musée Tinguely.