Tribunal de Nyon – Un procès dans la douleur, après le décès d’une mère Comment relier le travail d’une équipe de soin à la mort d’une jeune maman, plusieurs jours après son retour à domicile? Un praticien doit en répondre. Flavienne Wahli Di Matteo

Le décès de la jeune maman était survenu plus de dix jours après son retour à domicile. Mais le Ministère public estime qu’une lacune dans les examens s’est produite lors de son hospitalisation. PHILIPPE MAEDER/VQH

«Quand j’ai appris la mort de cette patiente, pour moi ça a été un choc. C’est vrai qu’elle n’aurait pas dû mourir, c’est une catastrophe, une tragédie. Ses enfants n’ont plus de maman, ça me bouleverse. On a tous été profondément ébranlés. Je tenais à vous dire que je suis sincèrement désolé.» Le procès, ce lundi devant le Tribunal de police de La Côte, s’ouvre sur les déclarations d’un homme étreint par l’émotion. La plupart des prévenus attendent les derniers mots accordés par le juge pour s’adresser aux plaignants. Mais ce médecin-chef de l’Hôpital de Morges prévenu d’homicide par négligence ouvre son audition sur ce message à la famille.