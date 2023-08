Tribunal fédéral – Flashé à 111 km/h, un élève conducteur invoque un éternuement Les juges n’ont pas cru l’homme condamné pour vitesse excessive sur une route limitée à 50 km/h. Son accélération subite n’était pas involontaire. Claude Beda

Le Tribunal fédéral confirme l’appréciation des premiers juges selon laquelle l’élève conducteur aurait inventé un éternuement et un état de panique dans le seul but d’échapper aux sanctions (photo prétexte). 24 heures/Odile Meylan

Un élève conducteur dit avoir malencontreusement accéléré, dépassant de 61 km/h la vitesse maximale autorisée, en raison d’un éternuement. Le Tribunal fédéral ne le croit pas. Et confirme les jugements du Tribunal correctionnel de La Côte et de la Cour cantonale: un an de prison avec sursis pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.