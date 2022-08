CONCOURS | 15 x 2 billets à gagner – Trilogie du dollar – Un concert de chefs-d’œuvre du cinéma Italien 24 heures vous offre 15 x 2 billets & un cocktail dînatoire pour la Trilogie du dollar, le vendredi 26 août 2022 à partir de 19h.

Trilogie du dollar – Un concert de chefs-d’œuvre du cinéma Italien DR

Deux génies: Ennio Morricone (1928-2020) et Nino Rota (1911-1979). Deux complicités: la première avec le réalisateur Sergio Leone (1929-1989), la seconde avec le cinéaste Federico Fellini (1920-1993). Deux mariages artistiques et quatre enterrements qui prouvent que ceux qui sont partis ne nous ont jamais quittés. On peut se souvenir de films grâce aux comédiens, grâce aux images, grâce aux histoires, mais combien de films sont aussi entrés dans la mémoire collective grâce à leur musique?

Le Théâtre du Jorat a le plaisir d’accueillir cette réalisation initiée par le Festival Les Jardins Musicaux, un grand concert avec orchestre, chœur et solistes. Pas besoin de projection d’extraits, d’images pour se plonger dans les œuvres cinématographiques en question. Comme le disait Sergio Leone: «S’il est vrai que j’ai créé un nouveau type de western en inventant des personnages picaresques et des situations épiques, c’est la musique d’Ennio Morricone qui les a fait parler».

Le maestro Valentin Reymond note aussi que, dès le film Il était une fois dans l’Ouest, Sergio Leone dirige ses acteurs à travers la musique composée par Morricone avant le tournage. Il leur fait écouter la bande-son pour les faire entrer dans le personnage, dans la poésie, dans l’indicible. «Et ce n’est pas qu’une affaire de dollars!» Cette osmose n’est pas moins remarquable du côté de Nino Rota et de Federico Fellini. La partition du ballet La Strada, commandée par la Scala de Milan et présentée dans la Grange sublime, résume pleinement cette alchimie géniale.

