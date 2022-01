Ski alpin – Triomphe suisse à Kitzbühel: 1er Beat Feuz, 2e Marco Odermatt! Déjà vainqueur des deux dernières éditions la saison dernière, le Bernois a réagi en champion ce dimanche après son décevant 8e rang vendredi. Mais le Nidwaldien, à nouveau phénoménal, n’était pas très loin. Christian Maillard

Beat Feuz s’impose pour la 3e fois sur la Streif. AFP

Après la surprise du Britannique Dave Ryding samedi dans un slalom de folie, il n’y a pas eu de surprise ce dimanche sur la Streif. Battus dimanche sur un tracé amputé de sa «tête» et de son saut à la Mausefalle, les Suisses ont répondu présents et de quelle manière, avec beaucoup de classe sur cette piste mythique de Kitzbühel. Cela faisait depuis 1992, après le triplé Heinzer, Mahrer et Gigandet, que les Suisses n’avaient plus réussi un doublé dans le Tyrol.

À moins de deux semaines de la descente olympique, Beat Feuz, que la presse alémanique voyait en bout de course, s’est rassuré sur sa forme en épinglant pour la deuxième année consécutive cette grande classique à son palmarès. Le Bernois qui adore ce tracé musclé, qui a beaucoup tapé ce dimanche, a construit son succès à mi-parcours, à la sortie du Steilhang, là où il excelle. Le «vieux» a démontré à son jeune coéquipier Marco Odermatt, que c’était encore lui le patron.

Mais le Nidwaldien de 24 ans, qui ne cesse de grandir, n’a pas été loin de s’offrir pour la première fois cette Streif qu’il avait découverte l’an passé à huis clos. Il ne lui a manqué que 21 centièmes pour détrôner le champion du monde de Saint-Moritz et vice-champion olympique de super-G à PyeongChang.

Marco Odermatt a encore une fois rendu banal l’exceptionnel. AFP

Le petit prodige de Buochs a pris énormément de risques, peut-être un peu trop dans la Hausberg Kante où il a failli manquer une porte, cela s’appelle l’expérience, qui a fait la différence et donc permis à «Kugelblitz» de s’offrir à 34 ans sa 16e victoire en Coupe du monde, sa 13e en descente, sa 3e sur ce monument autrichien, à deux victoires du recordman Didier Cuche.

Kilde seulement 6e!

C’est Daniel Hemetsberger, l’Autrichien très constant cet hiver, parti dans le brouillard avec le dossard No 1, qui a complété ce du podium, devant Matthias Mayer et le vétéran français Johan Clarey. Le Français de 41 ans, encore une fois très à l’aise dans son «jardin», ne sera donc pas le plus vieux vainqueur à Kitzbühel. Mais à deux semaines des JO, le vétéran d’Annecy peut être satisfait de sa course. Contrairement au Norvégien Aleksander Kilde, le vainqueur de vendredi, qui a dû se contenter de la sixième place à 1’’23 de Beat Feuz. Surprenant troisième deux jours auparavant, Blaise Giezendanner a été relégué beaucoup plus loin, au 26e rang. Le Chamoniard était tout aussi déçu que Vincent Kriechmayr, celui qui avait «involontairement volé» la vedette à Beat Feuz à Wengen, seulement 13e en Autriche.

Du côté Suisse, Niels Hintermann, déjà 3e à Val Gardena et Bormio, mais aussi 9e vendredi, a prouvé sa belle régularité en se hissant au 8e rang. Les autres Helvètes sont plus loin: Urs Kryenbühel est 23e, Gilles Roulin 24e, Stefan Rogentin 28e alors que le Vaudois Yannick Chabloz, il a été éliminé.

Tandis que Swiss-Ski dévoilera sa sélection pour Pékin ce lundi, il restera encore un slalom à Schladming ce mardi avant de grand départ pour la Chine où Feuz et Odermatt devraient aussi être à l’aise sur la descente olympique qu’on dit tracée pour un coureur complet.

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et des courses de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

