Athlétisme – Triomphes italien et kényan à Lausanne Le Transalpin Xavier Chevrier a remporté dimanche les 20 km de Lausanne. Chez les dames, la victoire est revenue à la coureuse de l’Afrique de l'Est Cynthia Kosgei. Chris Geiger

Xavier Chevrier a remporté la 40e édition des 20 km de Lausanne. keystone-sda.ch

Spécialiste de course à pied en montagne, dont il a été champion d’Europe en 2017, Xavier Chevrier s’est montré le plus fort dimanche matin sur les routes sinueuses de la capitale olympique. Le coureur de 32 ans s’est offert la 40e édition des 20 km de Lausanne en bouclant le parcours en 1h02’20. Deuxième au passage des cinq kilomètres, l’Italien a logiquement fait la différence dans les kilomètres les plus difficiles du parcours.

En démonstration, le Valdôtain a devancé le Français John Kipkorir Mutai de plus de 34 secondes et l’Ethiopien Gadisa Shumie de 1’36. Meilleur Suisse, François Leboeuf a pris un excellent 6e rang, à 4’47 du vainqueur transalpin. L’athlète d’Aigle a ainsi porté haut les couleurs de l’équipe BCVs Mount Asics.

L’épreuve féminine a vu Cynthia Kosgei franchir la ligne d’arrivée en première position, avec un chrono de 1h09’06. La Kényane de 28 ans a littéralement écrasé la concurrence sur les bords du Léman. En tête d’un bout à l’autre du parcours, la coureuse de Poliez-le-Grand a repoussé sa dauphine et compatriote Sarah Jerop à 1’06, et la Vaudoise Simone Troxler à 7’51. Âgée de 26 ans, cette dernière représentait les couleurs du STB/Brooks.

Cynthia Kosgei s’est facilement imposée à Lausanne. keystone-sda.ch

