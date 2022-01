Modèle finlandais de «Smart City» – «Triplement intelligente»: Helsinki invente la ville du futur Le quartier de Kalasatama allie nouvelles technologies, innovations sociales et respect de l’environnement. Il devrait afficher une neutralité carbone d’ici à 2030. Théophile Simon - Helsinki

Vue aérienne de Kalasatama, une ancienne friche industrielle transformée en «ville du futur», où la technologie est au service de l’humain. Décembre 2021. THEOPHILE SIMON

L’hiver scandinave a beau reléguer le soleil au rang de lointain souvenir et glacer jusqu’à l’os la capitale finlandaise, Helsinki, Marjut Helminen affiche une mine rayonnante. Perchée au sommet de son immeuble, la septuagénaire scrute le chantier de trois gigantesques tours de verre perçant les nuages bas et laisse échapper dans un souffle: «Ce quartier est le meilleur des endroits pour vieillir. J’y resterai jusqu’au bout.»

«Ce quartier est le meilleur des endroits pour vieillir. J’y resterai jusqu’au bout.» Marjut Helminen, habitante de Kalasatama

Composé d’austères immeubles de briques sombres, posé au bord d’un bras de mer aux eaux gelées et surplombé par une gigantesque centrale à charbon, le quartier de Kalasatama («port de pêche» en finlandais) n’offre, au premier regard, rien qui justifie un tel enthousiasme. «L’attrait de Kalasatama n’est pas visible à l’œil nu», sourit avec malice cette ancienne journaliste de télévision et cofondatrice de Kotisatama, une résidence pour séniors dont les occupants se partagent le capital et vivent en communauté dans un écrin ultramoderne.