Procès à Yverdon – Trois anciens d’Unia défendent une grève d’électriciens En 2018, les syndicalistes avaient mené des actions sur des chantiers du Nord vaudois pour réclamer des dizaines de milliers de francs d’impayés. Romaric Haddou

À l’époque, les trois prévenus travaillaient pour la branche artisanat du syndicat Unia (image d’illustration). Keystone

Le mobile n’est pas contesté. Il y a quelques années, il y avait effectivement «des problèmes de calcul, des erreurs sur les salaires» au sein de l’entreprise Électricité 2020, basée à Échallens. Lundi, devant le Tribunal de police d’Yverdon, il s’agissait plutôt de savoir si les actions menées par trois ex-syndicalistes d’Unia pour récupérer ces dizaines de milliers de francs d’arriérés étaient licites. «Est-ce que les syndicats ont tous les droits?» résume Me Alexandre Reil, avocat d’Électricité 2020.

Le conflit remonte à 2018. Le 29 janvier, des syndicalistes et plusieurs électriciens mécontents entament une grève – une qualification qu’ils réfutent aujourd’hui – et bloquent un chantier à Yverdon. Ils convoquent le patron et parviennent à la signature d’une convention portant sur le paiement de 85’000 francs couvrant des trajets jusqu’aux chantiers ou encore des repas de midi.