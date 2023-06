La plupart des gens en Suisse vivent d’un salaire. Avec ce salaire, ils paient leurs achats, le loyer et les primes maladie. Depuis mai 2020, l’ensemble des prix ont augmenté de près de 6%, et les primes maladie même davantage.

Les salaires en revanche n’ont progressé que de 3% environ, soit la moitié moins. Résultat: en termes réels, les salariés ont aujourd’hui moins d’argent qu’en 2020. Même s’il y a, en chiffres absolus, un peu plus sur leur compte, ils peuvent au final acheter moins qu’avant à cause, entre autres, des prix plus élevés et des hausses de primes.

«Une part importante de l’inflation se nourrit de l’augmentation des profits des entreprises.»

Cette perte de pouvoir d’achat fait mal. Le salaire médian en Suisse est d’à peine 6700 francs par mois. Une baisse de 3% du salaire réel correspond donc pour les personnes concernées à près de 2500 francs de moins par année en pouvoir d’achat. Et ces chiffres n’incluent même pas l’assurance maladie.

Jamais, à notre époque, il n’y a eu des baisses de salaires réels comme celles des trois dernières années. Au contraire: depuis le début des statistiques salariales suisses dans les années 1940, la tendance a essentiellement été à la hausse. Trois années négatives d’affilée sont une exception absolue.

Du côté patronal, on minimise le problème. Les employeurs se disent eux aussi touchés par l’inflation. En plus, les salaires ont connu des hausses réelles avant cette période, soulignent-ils. Mais ils cherchent surtout ainsi à faire diversion, car le renchérissement ne tombe pas du ciel. Et il n’est pas non plus fabriqué de toutes pièces par l’Office fédéral de la statistique.

Concrètement, le renchérissement signifie que les entreprises en Suisse ont augmenté leurs prix. La plupart d’entre elles les ont même relevés davantage que les coûts et font ainsi plus de marge. Autrement dit, une part importante de l’inflation se nourrit de l’augmentation des profits des entreprises.

Il est évidemment vrai qu’avant 2020, les salaires réels ont augmenté à plusieurs reprises. Mais les travailleurs et travailleuses avaient largement mérité ces hausses réelles. Leur productivité augmente d’environ 1% année après année. Les employeurs peuvent donc fabriquer et vendre 1% de plus chaque année avec la même main-d’œuvre.

Les salariés doivent recevoir leur part de cette hausse de la productivité. Il faut donc non seulement la compensation du renchérissement, mais une hausse des salaires réels d’environ 1% par année. Les prochaines négociations salariales devront aboutir à des avancées réelles. Pour que les salariés aussi obtiennent leur part de la bonne conjoncture.

Mesures politiques

Parallèlement, il faut des mesures politiques sur le plan fédéral pour contrer la crise du pouvoir d’achat, par exemple avec une hausse des moyens alloués aux subsides pour les primes d’assurance maladie. Malheureusement, le Conseil fédéral, Karin Keller-Sutter en tête, prend la direction opposée: sa politique de coupes dans les budgets va faire augmenter le prix des transports publics. Et il est même question, maintenant, d’économiser dans l’AVS! Après l’acceptation récente de l’impôt minimal OCDE, il faut que les recettes qui en sont issues reviennent à la population. Continuer sur la pente de la dégradation du pouvoir d’achat n’est pas une option.

Daniel Lampart Afficher plus Économiste en chef, USS

