Naissances au Zoo de Servion – Trois bébés lynx gambadent dans le Jorat Déjà mère de deux petits il y a deux ans, replacés depuis, «Aria» a mis au monde des triplés il y a quelques jours. Sylvain Muller

Un des trois bébés lynx venus au monde à la fin du mois de mai au Zoo de Servion. LDD/Dany Schaer

En manière de «mignonnerie», quoi de plus craquant qu’un bébé lynx? Deux, peut-être? Ou alors trois. Trois qui s’ébattent et jouent ensemble dans la verdure de leur grand enclos du Zoo de Servion. «Même après toutes ces années, quand ils te fixent avec leur petit regard tout innocent, ça fait vraiment quelque chose», confirme le directeur Roland Bulliard.

Les trois bébés poilus sont les enfants d’Aria et Oslo, nouveau couple de lynx du parc animalier joratois, formé il y a un peu plus de deux ans et qui avait déjà eu deux petits. «Un a été placé au Zoo des Marécottes et l’autre en Espagne», révèle le directeur en précisant que pour cette espèce, il n’existe pas de gestion centralisée.

«C’est comme les petits enfants: ils sont très agités puis repartent dormir un long moment.» Roland Bulliard, directeur du Zoo de Servion

«Une ou deux naissances, c’est courant, reprend Roland Bulliard. Trois, plus rare, et ça peut aller jusqu’à quatre bébés. Mais là, il nous a fallu un peu de temps pour être sûrs de notre coup. C’est comme les petits enfants: ils sont très agités puis repartent dormir un long moment. Et quand ils jouent, ils apparaissent et disparaissent à tour de rôle. Mais depuis hier, nous en sommes certains: ils sont trois!»

Aveugles à la naissance

Des accouplements avaient été observés en février et le 18 mai dernier, puis les soigneurs ont repéré un changement de comportement de la maman, qui s’isolait en hauteur dans une sorte de nid. Des petits cris se sont fait entendre peu après. Consigne a donc été donnée aux soigneurs de ne plus l’approcher, car durant leurs deux premières semaines de vie, les petits, aveugles, vivent blottis contre leur mère.

Les lynx de Servion sont de la famille du lynx boréal, celui-là même qui vit dans nos forêts. Le zoo en présente des individus depuis 1975, soit une année après son ouverture. «Mais nous avions eu très peu de naissances avant l’arrivée de ce nouveau couple» se réjouit Roland Bulliard.

«Aria», la maman, a fort à faire pour gérer ses trois petits. LDD/Patrick Meyer

