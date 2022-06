Canton de Thurgovie – Trois blessés, dont un grave, dans une maison en feu à Kradolf Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans l’incendie d’une maison familiale à Kradolf (TG) dans la nuit. La cause du feu n’est pas encore connue. Une enquête a été ouverte.

La cause de l’incendie à Kradolf n’est pas encore connue (cliché de la police cantonale de Thurgovie). Police cantonale de Thurgovie

Le blessé gravement brûlé, un homme de 36 ans, a été transporté à l’hôpital, a indiqué dans un communiqué diffusé lundi la police cantonale de Thurgovie. Une habitante de 28 ans et un visiteur du même âge ont été plus légèrement touchés. Ils ont été soignés in situ.

Les pompiers ont pu rapidement éteindre le foyer. Les dégâts matériels se montent à plusieurs centaines de milliers de francs, précise la police. La maison n’est plus habitable.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.