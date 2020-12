Des séries pour passer les Fêtes 1/2 – Trois bons plans pour boucler l’année et George Clooney pour sauver le reste! Le rusé «Quiz», l’impitoyable «The Wilds» ou le caustique «Mum»: les feuilletonneurs ont tout prévu. Inspection des troupes menées par le Dr Clooney, acteur et réalisateur de «Minuit dans l’univers». Cécile Lecoultre

«Modern Love»

Comme Bridget Jones inventée dans les billets d’une journaliste délurée, l’Anglaise Helen Fielding, les histoires de «Modern Love» sont nées dans un quotidien, le «New York Times», et à peu près à la même époque, le tournant du siècle. Écrémant ce stock savoureux à l’écriture aussi vive que ses situations, la série suit des amours contrariées avec originalité. Une héritière se retrouve enceinte en solo et le fidèle portier lui tient la main jusqu’à l’accouchement. Une lunatique finit par assumer et soigner sa condition bipolaire. Un couple homosexuel se lance dans l’adoption. Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants: le final est sans doute prévisible mais réconforte par des acteurs inspirés, Tina Fey, Anne Hathaway, etc. À suivre aussi dans le texte original, dès février chez Phébus. C.LE