Petite sélection subjective – Trois cadeaux gourmands pour les Fêtes Des paniers du terroir, du vin chaud suisse, des cocktails tout prêts. A vous de voir. David Moginier

Une valise surprise du terroir

Un cadeau qu’on ne peut gagner que par tirage au sort. DR

C’est un cadeau à se faire puisqu’on ne peut le gagner que par tirage au sort. Mais il est garanti 100% authentique. La dynamique nouvelle responsable de Pays Romand, Pays Gourmand a convaincu ses sept membres cantonaux d’offrir une valise de Noël. Avec la collaboration d’Helvetibox, l’association met en jeu 250 valises remplies de sept spécialités provenant des sept cantons romands. Histoire de soutenir des producteurs qui ont souffert de la crise du coronavirus. Pour participer, il suffit de se rendre sur le site d’ici au 10 décembre. On y trouve aussi de jolis cadeaux de Noël à faire puisque la boutique y vend des paniers gourmands de toutes sortes.

Du vin chaud suisse et tout prêt

La boutique de Particules en Suspension qui s’est démenée pour proposer un vin chaud 100% issu de vignes romandes. DR

Ceux qui fréquentent habituellement les manifestations hivernales se désolent parfois de constater que le vin chaud qu’on y vend est d’origine étrangère, même si certains marchés de Noël font des efforts, comme à Lausanne. Là, c’est la boutique de Particules en Suspension qui s’est démenée pour proposer un vin chaud 100% issu de vignes romandes. Et, en plus, il est tout prêt en bag-in-box, avec un peu de jus d’orange, de sucre suisse et d’épices traditionnelles. Il est fabriqué à Renens. La recette? Tout simple, on tire le vin chaud encore froid (!) au robinet et on le fait chauffer avant de le partager, en famille ou avec des amis, mais surtout avec modération, hein! Pour ceux qui voudraient utiliser leur propre vin, le magasin propose également un mélange d’épices à y incorporer.

Des cocktails faits au Vestibule

Des cocktails amoureusement faits maison. DR

C’est un bar caché au cœur de la Cité lausannoise, ouvert le 25 février et refermé trois semaines plus tard. Le Vestibule, c’est son nom, se cache dans une librairie transmise de génération en génération. Pour faire face à sa deuxième fermeture due au Covid, le bar a imaginé trouver une parade pour offrir les cocktails amoureusement faits maison par les trois copains fondateurs. En take-away ou sur internet, elle propose ainsi de très jolies bouteilles style Prohibition avec des préparations diverses. Malheureusement, la majorité doit être consommée rapidement mais on peut les Daïquiris ou les Old Fashionned une dizaine de jours. Et le Vestibule rouvre le 10 décembre, évidemment.