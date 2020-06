Les jeux sont faits – Trois candidats à Vevey pour une élection des plus incertaines Au terme du délai de candidature pour le deuxième tour, Valentin Groslimond (Entente veveysanne), Yvan Luccarini (Décroissance-Alternatives) et la surprise Oliver Ghorayeb sont en lice. Verdict le 12 juillet. Karim Di Matteo

Ils sont trois pour tenter de reprendre le siège du PLR Étienne Rivier dès le 1 er août: les deux favoris Valentin Groslimond, de l’Entente veveysanne (au centre), et Yvan Luccarini de Décroissance-Alternatives (à dr.), ainsi qu’Oliver Ghorayeb, d’En Avant Vevey, 11,14% des voix dimanche. DR

Pas de surprise de dernière minute après celle, de taille lundi soir, de la présence d’Oliver Ghorayeb au 2e tour de l’élection complémentaire à Vevey, dont le délai de candidature était fixé à ce mardi midi. Le président du nouveau parti En Avant Vevey, 11,14% des voix au premier tour, rendra ce deuxième tour d’autant plus incertain en vue de connaître le successeur du PLR Étienne Rivier, démissionnaire au 31 juillet. Qui des deux favoris Valentin Groslimond, sorti en tête dimanche et candidat de l’Entente veveysanne, ou d’Yvan Luccarini, de Décroissance-Alternatives, sortira vainqueur des urnes le 12 juillet? Les deux sont au coude à coude avec 38 voix d’écart seulement dimanche et un score de près de 41% chacun!