Un parti ambitieux – Trois candidats pour «verdir» la Municipalité de Vevey Pour Antoine Dormond, Alexandra Melchior et Colin Wahli, les futures autorités devront penser durabilité à tous les échelons et dans toutes leurs décisions. Karim Di Matteo

Antoine Dormond, Alexandra Melchior et Colin Wahli (de g. à dr.) seront les candidats des Vert-e-s à la Municipalité le printemps prochain. DR

À l’heure de l’urgence climatique et de la réflexion sur un Plan climat local qu’ils ont contribué à lancer, les Vert-e-s ont un beau coup à jouer à Vevey aux élections du printemps. Raison pour laquelle le parti a décidé ce jeudi soir de lancer trois candidats aux ambitions bien affichées: Antoine Dormond, Colin Wahli et Alexandra Melchior brigueront autant de sièges à l’Exécutif.

Objectivement, le vent souffle fort dans leurs voiles, et pas seulement en vertu d’une population de plus en plus sensible à l’environnement. L’échec du référendum pour un parking souterrain sous la place du Marché en 2019 est en partie leur victoire. Sans compter les difficultés des partis dits traditionnels. Autre atout, des forces vives en nombre: «Pour preuve le nombre croissant d’adhésions ces derniers mois», lance Antoine Dormond.