Genève – Trois cas de contamination au Tropical Corner Le médecin cantonal recommande à toutes les personnes ayant fréquenté les lieux depuis le lundi 20 juillet de se faire tester dès l’apparition du moindre symptôme. Andrea Machalova

Après le Rooftop 42 et le Bottle Brothers, le Tropical Corner a fermé ses portes mardi midi. S. IUNCKER-GOMEZ

La liste des établissements genevois touchés par des cas de Covid s’allonge. Après le Rooftop 42 et le Bottle Brothers, le Tropical Corner a fermé ses portes mardi midi. Dans la matinée, la direction a en effet eu la confirmation de trois cas de contamination au sein de son équipe. Il s’agit de personnes travaillant dans l’administration et au bar qui, au moment de l’apparition des premiers symptômes, étaient en congé depuis deux jours, précise Fabien Cachin, le patron des lieux. «Elles nous ont appelés avant de venir travailler car elles ne se sentaient pas bien, on leur a alors recommandé de rester à la maison et d’aller se faire tester au plus vite», précise-t-il.