Challenge League – Trois clubs vaudois rêvent encore de promotion À six rondes de la fin du championnat, Yverdon, LS et SLO figurent parmi les six équipes plus ou moins bien placées pour rejoindre la Super League. Petit tour d’horizon. André Boschetti

Ludovic Magnin (LS), Marco Schällibaum (YS) et Anthony Braizat (SLO) partagent la même ambition d’amener leur club sur le podium de Challenge League. Voire sur les deux plus hautes marches pour les deux premiers. KEYSTONE

Dans très exactement vingt-neuf jours, cette saison de Challenge League, aussi indécise et disputée que la précédente qui ne s’était décidée qu’à la toute dernière journée, livrera ses verdicts. Si le sort de Xamax – futur barragiste pour éviter la culbute en Promotion League – est scellé depuis quelques semaines déjà, la lutte pour connaître les deux promus et l’équipe qui défiera le cancre de Super League est plus tendue que jamais à six rondes du terme. Si Yverdon, Wil et LS occupent aujourd’hui le podium, leur marge sur Thoune, Aarau et SLO n’est pas assez large et ce championnat est trop imprévisible pour que les élus actuels aient la moindre garantie.