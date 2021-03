Vignoble cinq étoiles – Trois cochons font leurs stars à Lavaux Depuis l’automne, un trio de porcs batifole dans une parcelle viticole arrachée au-dessus de Saint-Saphorin. Pour le bien du terrain et pour le plus grand plaisir des promeneurs. Romain Michaud

Trois cochons profitent d’une vue exceptionnelle sur le lac Léman et les montagnes en dessus du village de Saint-Saphorin. Vanessa Cardoso Ces trois cochons sont issus de la même fratrie. Le plus petit à un défaut de croissance. Vanessa Cardoso Les trois cochons ont été installés sur cette parcelle pour enlever les racines et égaliser le terrain. Vanessa Cardoso 1 / 4

Ils ne possèdent pas de maison en paille, en bois ou encore en briques pour tenter de se protéger du loup, mais ils peuvent se targuer d’avoir l’un des plus beaux balcons de la région. Depuis cet automne, trois «petits» cochons installés sur un lopin, où les vignes ont été arrachées, savourent un paysage digne d’une carte postale dans les vignobles en terrasse de Lavaux surplombant le village de Saint-Saphorin.

«Ces trois cochons fouillent la terre et déterrent de vieilles racines tout en égalisant le terrain.» Gérald Vallélian, vigneron-caviste du Domaine des Faverges à Saint-Saphorin.

«C’était une parcelle vieille de 40 ans, nous avons enlevé les ceps en octobre dernier et nous allons replanter la vigne au printemps de manière plus espacée pour pouvoir travailler cette grande surface avec nos machines, raconte Gérald Vallélian, vigneron-caviste du Domaine des Faverges, sur les hauteurs de Saint-Saphorin. Nous avons placé ces trois cochons, car ils fouillent la terre et déterrent de vieilles racines tout en égalisant le terrain.» Leurs excréments sont-ils utiles pour enrichir la terre? «C’est assez secondaire, ces animaux ont tendance à toujours faire leurs besoins au même endroit», s’amuse celui qui est aussi le syndic du village.