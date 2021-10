Prévisions d’un infectiologue - Trois conditions pour en finir avec la pandémie d’ici l’été

Le succès de la lutte contre le Covid dépendra de l’augmentation des vaccinés, de l’infection des non-vaccinés et de la nature des nouveaux variants, selon un infectiologue zurichois.

Une fin de la pandémie de Covid-19 est possible si plus de personnes sont vaccinées (archives).

Une fin de la pandémie de Covid-19 est possible si plus de personnes sont vaccinées (archives).

La pandémie de Covid-19 devrait être terminée d’ici à l’été prochain, estime l’infectiologue zurichois Huldrych Günthard. Mais, ajoute-t-il, deux conditions sont nécessaires: il faut plus de personnes vaccinées et les non-vaccinés doivent être infectés par le virus.

Une autre condition est qu’aucun variant résistant aux vaccins n’apparaisse entre deux, précise Huldrych Günthard dans un entretien diffusé dimanche par la SonntagsZeitung. Il souligne que cela ne s’applique pas au monde entier, mais uniquement aux pays disposant d’un vaccin.

La scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Soumya Swaminathan, se montre moins optimiste dans le SonntagsBlick. Elle table sur 60% du chemin bientôt parcouru. «Mais on ne peut exclure qu’il y ait une autre montagne inattendue à gravir», ajoute-t-elle.

Dans certaines parties du monde, un pourcentage élevé de la population est vaccinée, soit entre 70 à 80%, relève-t-elle. Dans d’autres pays, comme en Afrique, moins de 4% de la population est entièrement vaccinée. «Plus longtemps l’humanité tolère cette situation, plus le risque d’apparition de nouveaux variants est grand».





L’OMS demande que toutes les doses disponibles soient utilisées pour augmenter le taux de vaccination dans le monde. Ce n’est qu’après cette échéance que l’injection de rappel, soit la troisième dose, doit être envisagée, lâche Soumya Swaminathan.

Troisième dose

L’infectiologue Huldrych Günthard rejette cette demande: «La protection contre les nouvelles infections diminue avec le temps». Il ne comprend pas pourquoi on attend encore, craignant que tout n’aille de nouveau très vite.

Il y a déjà de plus en plus de failles dans les vaccins, note-t-il. «De grands groupes de personnes devront être à nouveau vaccinés. Cela prend du temps», souligne le directeur adjoint de la division des maladies infectieuses et de l’hygiène hospitalière de l’hôpital universitaire de Zurich.