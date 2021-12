Omicron déferle sur la Suisse – Trois conseils pour passer un réveillon sans virus Les experts fédéraux ont donné ce mardi quelques recommandations pour limiter les risques d’infection lors de la Saint-Sylvestre. Arthur Grosjean - Berne

C’est parfait de fêter à l’extérieur. Mais il faut éviter autant que possible les contacts rapprochés. KEYSTONE

Omicron frappe fort. Il est déjà dominant en Suisse avec plus de 55% des nouvelles infections. Et les experts fédéraux, qui donnaient une conférence de presse ce mardi à Berne, prévoient qu’il supplantera rapidement et complètement Delta. Avec des pointes de contaminations à 20’000 cas par jour.