Prix suisses de littérature – Trois écrivains vaudois et deux éditeurs genevois sur le podium Anne-Sophie Subilia, chez Zoé, Fanny Desarzens et Eugène, chez Slatkine, gagnent ainsi en notoriété à l’échelle nationale. Pascale Zimmermann Corpataux

Anne-Sophie Subilia est l’auteure de plusieurs romans et d’un recueil de poèmes, «Abrase». CHANTAL DERVEY

Ils sont huit pour toute la Suisse à recevoir un Prix de littérature. La plus haute distinction, le Grand Prix, revient cette année à l’auteure grisonne de 79 ans Leta Semadeni. Parmi les lauréats à sa suite on trouve, fait exceptionnel, deux Vaudoises et un Vaudois, édités par, chose rare, deux maisons genevoises, Zoé et Slatkine.