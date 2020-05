Élections complémentaires – Trois élections tacites sur huit dans le nord du canton Les citoyens de Missy, Vugelles-La Mothe et du Lieu n’auront pas à se rendre aux urnes pour compléter leur Municipalité. Bofflens, Champtauroz, Moudon, Payerne et Rances devront choisir. Sébastien Galliker

Sur huit devant compléter leur Municipalité, deux communes de la Broye et du Nord vaudois l’ont fait tacitement, lundi 25 mai. Yael Saugy

Huit communes de la Broye et du Nord vaudois doivent compléter leur Municipalité le 21 juin prochain, un scrutin pour lequel le délai de dépôt des listes était fixé au lundi 25 mai à midi. Parmi celles-ci, trois n’auront pas besoin de se rendre aux urnes, le nombre de candidats étant égal au nombre de sièges vacants.

À la vallée de Joux, Pierre Bourqui, un ingénieur EPF en sciences et ingénierie de l’environnement né en 1987 remplacera Maximilien Stauber au sein de la Municipalité de Le Lieu. Toujours dans le district Jura-Nord vaudois, à Vugelles-La Mothe, Roland Mathieu, président du Conseil général, succédera au syndic Michel Jeckelmann. Alors que deux candidats s’étaient annoncés pour l’élection annulée du 5 avril, il est le seul à avoir renouvelé son intention. Du côté de Missy, dans la Broye, Christelle Iff Thévoz, designer née en 1976, et Nicolas Pilet, mécanicien-électronicien de 1967, remplaceront les démissionnaires Tiffany Buffier et Gérard Blanc. À noter que les deux dernières communes profitent de la pandémie de coronavirus, le Conseil d’État ayant étendu la possibilité d’une élection tacite aux communes à Conseil général.

Toujours dans la Broye, à Champtauroz deux candidates se sont manifestées pour succéder au municipal Claude Chevalley, emporté par le Covid-19 au début du mois d’avril. Il s’agit de Chantal Calpini-Moret (artiste, 1955) et Nadia Chevalley (assistante de bureau, 1979). Le scénario sera le même à Bofflens avec deux citoyens de 28 ans à la lutte pour reprendre le poste du syndic Renaud Besson, soit Bastien Brandt (agriculteur) et Kilian Rustichelli (conseiller académique). Enfin, du côté de Rances, deux postes sont à repourvoir et intéressent trois candidats. Mathieu Widmer, Vincent Guyon et Lucette Tonetti ont déposé une liste pour succéder au syndic Pierre Guignard et au municipal Jean-Luc Stäubli.

Pas de surprise à Payerne et Moudon

Enfin, dans les villes de Payerne et Moudon, aucune surprise de dernière minute n’a été enregistrée à l’heure du dépôt des listes. Pour succéder à Christelle Luisier, le PLR Edouard Noverraz (liste 1) défiera l’UDC Jocelyn Canopé (liste 2) dans le chef-lieu. Du côté de Moudon, un duel gauche-droite à quatre candidats pour deux sièges se dessine entre le ticket commun du PLR (liste 1) Serge Demierre et de Véronique Diserens, de l’Entente moudonnoise (liste 2), contre le duo PS formé par Christophe Gertsch et Sandrine Bosse Buchanan (liste 3).

Pour les communes où la syndicature est aussi en jeu, ces scrutins seront organisés dans un second temps.